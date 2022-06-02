Повел сборную Украины к победе: кто стал лучшим в игре против Шотландии

Сборная Украины сделала еще один шаг к чемпионату мира-2022. "Сине-желтые" не без нервов и валидола победили Шотландию в полуфинале плей-офф отбора на Мундиаль.

Капитан не только на футбольном поле

Поединок против Шотландии наконец-то состоялся. Из-за российской агрессии он был перенесен на 1 июня, хотя должен состояться еще в конце марта.

Интересно увидеть Эмоции Петракова после победы сборной Украины над Шотландией: невероятное видео

Украинские футболисты понимали, какая ответственность лежит на их плечах, и стали на шаг ближе к воплощению просьбы военных в реальность.

Подопечные Александра Петракова обыграли Шотландию и вышли в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Лучшим игроком поединка по версии статистического портала WhoScored стал Андрей Ярмоленко, недавно попрощавшийся с английским Вест Хэмом. Футболист на правах капитана открыл счет в игре против Шотландии.

Ярмоленко красиво забросил мяч за воротничок вратаря соперника после филигранной передачи от Руслана Малиновского с глубины поля. Андрей одержал победу сборной.

Андрей Ярмоленко получил лучшую оценку по итогу матча в составе обеих сборных – 8.2. Немного хуже оценили Александра Зинченко – 8.1.

Не самый лучший матч Бущана

Худшим стал Александр Зубков – 5.8. Но игрок венгерского Ференцвароша вышел только на смену. Из стартового состава Украины наименьший балл получил голкипер Георгий Бущан, проведший не самый лучший для себя поединок – 6.1.

В составе Шотландии лучшим стал Каллум Макгрегор, ставший автором единственного гола своей национальной команды – 7.7.



Шотландия – Украина: оценка игроков / Скриншот из WhoScored

Напомним, что поединок закончился победой Украины – 1:3. Хотя до компенсированного арбитром времени счет еще был всего 1:2 в пользу "сине-желтых". Уже на пятой добавленной минуте Артем Довбик поставил громкую точку в матче.

Второй гол сборной забил Роман Яремчук, лучше всего сыгравший на втором этаже. Роман получил от портала отметку 7.4, а Артем – 6.8.

Впереди сборную Украины ждет важнейший поединок в битве за чемпионат мира-2022. Соперник "сине-желтых" – Уэльс. Встреча состоится 5 июня, стартовый свисток судьи прозвучит в 19.00.