Непобежденный американский экс-боксер Андре Уорд прокомментировал бой между украинцем Виктором Постолом и Хосе Рамиресом. Постол в ночь с 29 на 30 августа попытается отобрать у Рамиреса чемпионские титулы WBC и WBO.

36-летний Уорд считает, что Постол несет серьезную угрозу для непобедимого Рамиреса. Об этом Уорд сказал в эфире ESPN, пишет Boxіng Scene.

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Я собираюсь сказать это, потому что не вижу, чтобы многие люди говорили об этом в прессе. Виктор Постол является серьезной угрозой для Хосе Рамиреса, который стал бесспорным чемпионом. Он опасен,

- сказал Андре.

По мнению Уорда, Постол изменился после того, как проиграл титул чемпиона WBC Теренсу Кроуфорду в 2016 году.

Теперь это не тот парень, которого мы знали и видели в 2016 году, с непобежденным и безупречным послужным списком, когда он бросил вызов Теренсу Кроуфорд,

- отметил Ворд.

Что известно о Уорде?

Американский боксер, олимпийский чемпион 2004 года. Чемпион мира во втором среднем весе (версия WBA (Super), 2009-2015; версия WBC, 2011-2013; версия The Ring, 2011-2015) и полутяжелом весе (версия WBA (Super), 2016; версия WBO, 2016; версия IBF, 2016).

Постол-Рамирес: главное о бое

Бой между Постолом и Рамиресом дважды переносили из-за пандемии COVID-19. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь с 29 на 30 августа.

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Начало поединка – не ранее 05:00 по киевскому времени.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе. Действующим чемпионом является Рамирес.

Букмекеры считают фаворитом поединка Рамиреса.