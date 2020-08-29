Виктор Постол-Хосе Карлос Рамирес: анонс боя за титулы WBC и WBO 29 августа.

Перенос боя

Бой между Виктором Постолом и Хосе Рамиресом перенесли трижды, но последняя попытка провести бой, к счастью, оказалась успешной, пишет 24 канал.

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Сначала промоутерская компания Top Rank хотела, чтобы бой состоялся в Китае. Боксеры должны были встретиться в феврале. Но именно в это время в Китае набирала обороты вспышка COVID-19.

Как следствие, бой перенесли на май в США, считая, что пандемия туда не доберется. Но через несколько месяцев стало очевидным, что бой не получится провести.

В итоге летом шли дискуссии, когда состоится бой, где, впустят ли болельщиков. В итоге Top Rank решила, что бой пройдет в США при пустых трибунах.

Начало поединка Постол – Рамирес примерно в 5:00 утра по киевскому времени. Посмотреть поединок можно исключительно на платформе MEGOGO.

Последний шанс Постола

Виктор уже был чемпионом мира по версии WBC в период с 2015 по 2016 год. Он выиграл вакантный титул в октябре 2015 года у аргентинца Лукаса Мартина Матисса.

В следующем бою Виктор прогнозируемо проиграл титул звездному американцу Терренсу Кроуфорду.

После поражения Постол быстро оклемался и вернулся на боксерскую арену. Победа над французом Мохамедом Мимуном сделала украинца обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Рамирес.

Постол – Мимун видео боя

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36-летний Постол не скрывает, что это бой всей его карьеры. Для Постола это последний шанс стать чемпионом мира. В случае поражения украинцу будет сложно получить еще один бой такого уровня.

Виктора, если так можно сказать, спасет только невнятная победа Рамиреса, при которой именно выступление украинца будет ярким.

Иначе добиться чемпионского боя будет крайне сложно и долго. Среди всех боксерских организаций Постол входит в топ-5 WBO, титулом которой владеет Рамирес. В других организациях Виктора нет в топ-15.

Кто такой Рамирес

28-летний американец является едва ли не лучшим боксером в своей весовой категории. Хосе провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл.

Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третья защита титулов для американца, и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.

Рамирес – Хукер видеообзор боя

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В любительской карьере Рамиреса, которая стремительно развивалась, есть интересный украинский след. Попав в основной состав сборной США, Рамирес участвовал в чемпионате мира в Баку.

Но попасть в число призеров он не смог. Рамирес потерпел поражение от украинского олимпийского чемпиона Василия Ломаченко.

Ломаченко – Рамирес видео боя

Уезжая на Олимпиаду в Лондоне 2012 фаворитом, Рамирес проиграл уже во втором поединке.

В 2012 году Рамирес начал карьеру профессионала, однако до сих пор не встречался со звездными оппонентами.

Прогноз на бой

Несмотря на не крайне убедительную любительскую карьеру и отсутствие реально сильных соперников, именно Рамирес фаворит поединка с Постолом.

Американец крайне жесткий и хитрый боксер. Он не будет позволять Постолу статично боксировать. Простыми словами, Виктору не нужно останавливаться, ведь Рамирес сразу воспользуется шансом нанести удар.

Преимуществом Постола можно назвать его опыт и спокойствие. Виктор хладнокровный боксер, что является козырем на ринге. Его шанс – это лаки панч или же победа по очкам.