Непереможений американський ексбоксер Андре Ворд прокоментував бій між українцем Віктором Постолом та Хосе Раміресом. Постол у ніч з 29 на 30 серпня спробує відібрати у Раміреса чемпіонські титули WBC та WBO.

36-річний Ворд вважає, що Постол несе серйозну загрозу для непереможного Раміреса. Про це Ворд сказав у ефірі ESPN, пише Boxіng Scene.

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Я збираюся сказати це, бо не бачу, щоб багато людей говорили про це в пресі. Віктор Постол є серйозною загрозою для Хосе Раміреса, який став безперечним чемпіоном. Він небезпечний,

– сказав Андре.

На думку Ворда, Постол змінився після того, як програв титул чемпіона WBC Теренсу Кроуфорду у 2016 році.

Тепер це не той хлопець, якого ми знали і бачили у 2016 році, з непереможеним і бездоганним послужним списком, коли він кинув виклик Теренсу Кроуфорд,

– зазначив Ворд.

Що відомо про Ворда? Американський боксер, Олімпійський чемпіон 2004 року. Чемпіон світу в другій середній вазі (версія WBA (Super), 2009-2015; версія WBC, 2011-2013; версія The Ring, 2011-2015) та напівважкій вазі (версія WBA (Super), 2016; версія WBO, 2016; версія IBF, 2016).

Постол – Рамірес: головне про бій

Бій між Постолом та Раміресом двічі переносили через пандемію COVID-19. Поєдинок пройде у Лас-Вегасі (США) в ніч з 29 на 30 серпня.

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Початок поєдинку – не раніше 05:00 за київським часом.

На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBC та WBO у першій напівсередній вазі. Чинним чемпіоном є Рамірес.

Букмекери вважають фаворитом поєдинку Раміреса.