Один з найцікавіших поєдинків 2020 року таки відбудеться. Українець Віктор Постол 29 серпня зустрінеться з Хосе Карлосом Раміресом у бою за титули WBC і WBO. Анонс поєдинку – читайте у матеріалі Спорт 24.

Перенесення бою

Бій між Віктором Постолом і Хосе Раміресом перенесли тричі й остання спроба провести бій, на щастя, виявилася успішною, пише 24 канал.

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Спершу промоутерська компанія Top Rank хотіла, щоб бій відбувся у Китаї. Боксери мали зустрітися у лютому. Але саме в цей час у Китаї набирав обертів спалах COVID-19.

Як наслідок, бій перенесли на травень у США, вважаючи, що пандемія туди не добереться. Та через декілька місяців стало очевидним, що бій не вийде провести.

У підсумку влітку точилися дискусії, коли відбудеться бій, де та, чи впустять вболівальників. У підсумку Top Rank вирішила, що бій пройде у США за порожніх трибун.

Початок поєдинку Постол – Рамірес приблизно о 5:00 ранку за київським часом. Переглянути поєдинок можна винятково на платформі MEGOGO.

Останній шанс Постола

Віктор вже був чемпіоном світу за версією WBC у період з 2015 до 2016 року. Він виграв вакантний титул у жовтні 2015 року в аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

У наступному бою Віктор прогнозовано програв титул зірковому американцеві Терренсу Кроуфорду.

Після поразки Постол швидко оклигав і повернувся на боксерську арену. Перемога над французом Мохамедом Мімуном зробила українця обов’язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Рамірес.

Постол – Мімун відео бою

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36-річний Постол не приховує, що це бій усієї його кар’єри. Для Постола це останній шанс стати чемпіоном світу. У випадку поразки українцеві буде складно отримати ще один бій такого рівня.

Віктора, якщо так можна сказати, врятує тільки невиразна перемога Раміреса, при якій саме виступ українця буде яскравим.

Інакше добитися чемпіонського бою буде вкрай складно та довго. Серед всіх боксерських організацій Постол входить у топ-5 WBO, титулом, якої володіє Рамірес. В інших організаціях Віктора нема у топ-15.

Хто такий Рамірес

28-річний американець є чи не найкращим боксером у своїй ваговій категорії. Хосе провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.

Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

Рамірес – Хукер відеоогляд бою

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У любительській кар’єрі Раміреса, яка стрімко розвивалася, є цікавий український слід. Потрапивши в основний склад збірної США, Рамірес брав участь в чемпіонаті світу в Баку.

Та потрапити в число призерів він не зміг. Рамірес зазнав поразки від українського олімпійського чемпіона Василя Ломаченка.

Ломаченко – Рамірес відео бою

Їдучи на Олімпіаду в Лондоні 2012 фаворитом, Рамірес програв вже у другому поєдинку.

У 2012 році Рамірес розпочав кар'єру професіонала, однак досі не зустрічався із зірковими опонентами.

Прогноз на бій

Попри не вкрай переконливу любительську кар’єру та відсутність реально сильних суперників, саме Рамірес фаворит поєдинку з Постолом.

Американець вкрай жорсткий та хитрий боксер. Він не дозволятиме Постолу статично боксувати. Простими словами, Віктору не потрібно зупинятися, адже Рамірес відразу скористається шансом завдати удару.

Перевагою Постола можна назвати його досвід та спокій. Віктор холоднокровний боксер, що є козирем на ринзі. Його шанс – це лакі панч або ж перемога по очках.