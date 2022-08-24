Нападающему Бенфики наложили 15 швов в матче против Динамо в ЛЧ: фото ужасных последствий

Бенфика обыграла Динамо во второй встрече квалификационного противостояния Лиги чемпионов. В начале второго тайма произошел неприятный момент с участием игроков "орлов".

Столкновение двух игроков Бенфики

В одном из эпизодов в штрафной Динамо столкнулись головами сразу два футболиста Бенфики – Гонсалу Рамуш и Рафа Силва. Обоим понадобилась помощь клубных медиков, а для Рамуша поединок был досрочно окончен.

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Футболист с серьезным рассечением покинул пределы поля. Вместо него в игру на 52-й минуте вступил Петар Муса. Еще на поле нападающему наложили 15 швов. К счастью, после поединка Гонсалу успокоил озабоченных болельщиков Бенфики.

Рамуш показал с помощью фото последствия столкновения с партнером по команде. Даже в таком состоянии игрок показал свою радость по поводу выхода "орлов" в групповой раунд Лиги чемпионов.

Все хорошо. Счастлив, что мы вышли в Лигу чемпионов,

– написал травмированный Рамуш.



Последствия столкновения Гонсала Рамуша / Фото с инстаграммы футболиста

Интересно, что в текущем сезоне Рамуш провел в футболке Бенфики в Лиге чемпионов 4 матча, у которых отличился 4 голами и 2 ассистами. Один из мячей Гонсалу забил в первом матче против киевского клуба.

Бенфика победила Динамо дважды. Сначала в польском Лодзи 0:2, а дома разгромили киевлян со счетом 3:0.

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