Зіткнення двох гравців Бенфіки

В одному з епізодів у штрафному Динамо зіткнувся головами одразу два футболісти Бенфіки – Гонсалу Рамуш та Рафа Сілва. Обидвом знадобилась допомога клубних медиків, а для Рамуша поєдинок був достроково закінчений.

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Футболіст із серйозним розсіченням покинув межі поля. Замість нього у гру на 52-й хвилині вступив Петар Муса. Ще на полі нападнику наклали 15 швів. На щастя, після поєдинку Гонсалу заспокоїв стурбованих уболівальників Бенфіки.

Рамуш показав за допомогою фото наслідки зіткнення з партнером по команді. Навіть у такому стані гравець показав свою радість з приводу виходу "орлів" у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Все добре. Щасливий, що ми вийшли в Лігу чемпіонів,

– написав травмований Рамуш.



Наслідки зіткнення Гонсалу Рамуша / Фото з інстаграму футболіста

Цікаво, що у поточному сезоні Рамуш провів у футболці Бенфіки в Лізі чемпіонів 4 матчі, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами. Один із м'ячів Гонсалу забив у першому матчі проти київського клубу.

Бенфіка перемогла Динамо двічі. Спершу у польському Лодзі 0:2, а вже вдома розгромили киян із рахунком 3:0.

Попереду у підопічних Роджера Шмідта виїзна гра чемпіонату Португалії проти Боавішти (27 серпня).