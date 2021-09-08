Последний шанс Украины побороться за трофей US Open: когда играет Ястремская

Даяна Ястремская – единственная украинская теннисистка, которая продолжает свой путь на US Open. Украинка 8 сентября сыграет в полуфинале парного разряда в миксте.

В шаге от финала US Open

21-летняя теннисистка из Одессы вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата США. Даяна Ястремская в паре с австралийцем Максом Пьюрселлом попытается пробиться в финал US Open в миксте.

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Соперником украинско-австралийского дуэта станет пара Джулиана Олмос / Марсело Аревало.

Ястремская с Пьюрселлом выйдет на корт в Нью-Йорке вторым запуском в среду, 8 сентября. Матч состоится не раньше 21:00 по киевскому времени.

Даяна уже в первом круге вылетела из одиночного разряда. Обидчицей украинки стала теннисистка из Германии Анджелик Кербер.

В парном разряде Ястремская выступала с Мартой Костюк. Однако в 1/8 украинская пара проиграла дуэту Гарбиэлы Дамбровски и Луизы Стефани.

Последняя украинка в одиночном разряде Элина Свитолина остановилась на стадии четвертьфинала. Первая ракетка Украины обидно уступила Лейле Фернандес из Канады.

Другая украинская теннисистка Марта Костюк также покинула турнир в первом круге, проиграв Марии Саккаре из Греции.