За крок до фіналу US Open

21-річна тенісистка з Одеси вийшла в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США. Даяна Ястремська у парі з австралійцем Максом П'юрселлом спробує пробитись у фінал US Open у міксті.

Цікаво Світоліна залишиться у топ-5 рейтингу WTA після поразки у чвертьфіналі US Open

Суперником українсько-австралійського дуету стане пара Джуліана Олмос / Марсело Аревало.

Ястремська з П'юрселлом вийде на корт у Нью-Йорку другим запуском у середу, 8 вересня. Матч відбудеться не швидше 21:00 за київським часом.

Даяна вже у першому колі вилетіла з одиночного розряду. Кривдницею українки стала тенісистка з Німеччини Анджелік Кербер.

У парному розряді Ястремська виступала з Мартою Костюк. Однак в 1/8 українська пара програла дуету Гарбіели Дамбровські та Луїзи Стефані.

Остання українка в одиночному розряді Еліна Світоліна зупинилась на стадії чвертьфіналу. Перша ракетка України прикро поступилась Лейлі Фернандес із Канади.

Інша українська тенісистка Марта Костюк також покинула турніру у першому колі, програвши Марії Саккарі з Греції.