Последнее сообщение перед смертью Марадона отправил бойфренду своей бывшей девушки
Незадолго до своей смерти Диего Марадона отправил голосовое сообщение. Оно было адресовано Марио Бодри. Это бойфренд бывшей девушки Марадоны Вероники Охедо.
Это сообщение от Марадоны представили в эфире программы Secretos Verdaderos на аргентинском телеканале America TV.
"Привет, Марио, это Диего. Я знаю, что это покажется тебе невероятным, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Она рассказывала мне о ваших отношениях. Позаботься о ней и о моем ангеле Диего Фернандо, с которым никто не сравнится. Обними его", – сказал Диего Марадона в этом сообщении.
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Диего Марадона встречался с Вероникой Охедо с 2005 года после развода со своей женой Клаудией Вильяфаньей. В 2013 году у них родился сын, которого назвали Диего Фернандо. Именно о нем Марадона и упоминает во время этого голосового сообщения.
- Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года.
- Вскрытие показало, что Марадона умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Также медики обнаружили в его сердце дилатационную кардиомиопатию – сердце Марадоны было вдвое больше нормы.
- Тысячи людей пришли проститься с Марадоной. Однако не всем это удалось сделать. На улицах Буэнос-Айреса произошли столкновения с правоохранителями. Фанаты Марадоны пытались прорваться в президентский дворец, где выставили его гроб. А потом и на кладбище, где его и похоронили.
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