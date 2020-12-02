Незадолго до своей смерти Диего Марадона отправил голосовое сообщение. Оно было адресовано Марио Бодри. Это бойфренд бывшей девушки Марадоны Вероники Охедо.

Это сообщение от Марадоны представили в эфире программы Secretos Verdaderos на аргентинском телеканале America TV.

"Привет, Марио, это Диего. Я знаю, что это покажется тебе невероятным, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Она рассказывала мне о ваших отношениях. Позаботься о ней и о моем ангеле Диего Фернандо, с которым никто не сравнится. Обними его", – сказал Диего Марадона в этом сообщении.

К теме Бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом

[EXCLUSIVO]ASI LE PEDIA DIEGO A LA PAREJA DE VERONICA QUE CUIDE A DIEGUITO FERNANDO. @LuisVenturaSoy @AmericaTV pic.twitter.com/cMrZztje2J — Secretos Verdaderos (@sverdaderos) November 29, 2020

Диего Марадона встречался с Вероникой Охедо с 2005 года после развода со своей женой Клаудией Вильяфаньей. В 2013 году у них родился сын, которого назвали Диего Фернандо. Именно о нем Марадона и упоминает во время этого голосового сообщения.