Незадовго до своєї смерті Дієго Марадона відправив голосове повідомлення. Воно було адресовано Маріо Бодрі. Це бойфренд колишньої дівчини Марадони Вероніки Охедо.

Це повідомлення від Марадони представили в ефірі програми Secretos Verdaderos на аргентинському телеканалі America TV.

"Привіт, Маріо, це Дієго. Я знаю, що це здасться тобі неймовірним, але я бачу, що Вероніці добре з тобою. Вона розповідала мені про ваші стосунки. Подбай про неї та про мого ангела Дієго Фернандо, з яким ніхто не зрівняється. Обійми його", – сказав Дієго Марадона в цьому повідомленні.

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[EXCLUSIVO]ASI LE PEDIA DIEGO A LA PAREJA DE VERONICA QUE CUIDE A DIEGUITO FERNANDO. @LuisVenturaSoy @AmericaTV pic.twitter.com/cMrZztje2J — Secretos Verdaderos (@sverdaderos) November 29, 2020

Дієго Марадона зустрічався з Веронікою Охедою з 2005 року після розлучення зі своєю дружиною Клаудією Вільяфаньєю. У 2013 році в них народився син, якого назвали Дієго Фернандо. Cаме про нього Марадона і згадує під час цього голосового повідомлення.