Останнє повідомлення перед смертю Марадона відправив бойфренду своєї колишньої дівчини
Незадовго до своєї смерті Дієго Марадона відправив голосове повідомлення. Воно було адресовано Маріо Бодрі. Це бойфренд колишньої дівчини Марадони Вероніки Охедо.
Це повідомлення від Марадони представили в ефірі програми Secretos Verdaderos на аргентинському телеканалі America TV.
"Привіт, Маріо, це Дієго. Я знаю, що це здасться тобі неймовірним, але я бачу, що Вероніці добре з тобою. Вона розповідала мені про ваші стосунки. Подбай про неї та про мого ангела Дієго Фернандо, з яким ніхто не зрівняється. Обійми його", – сказав Дієго Марадона в цьому повідомленні.
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Дієго Марадона зустрічався з Веронікою Охедою з 2005 року після розлучення зі своєю дружиною Клаудією Вільяфаньєю. У 2013 році в них народився син, якого назвали Дієго Фернандо. Cаме про нього Марадона і згадує під час цього голосового повідомлення.
- Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року.
- Розтин показав, що Марадона помер у результаті гострого набряку легенів, викликаного загостренням хронічної серцевої недостатності. Також медики виявили в його серці дилатаційну кардіоміопатію – серце Марадони було удвічі більше норми.
- Тисячі людей прийшли попрощатися з Марадоною. Однак не всім це вдалося зробити. На вулицях Буенос-Айреса сталися сутички з правоохоронцями. Фанати Марадони намагалися прорватися у президентський палац, де виставили його гріб. А згодом і на кладовище, де його і поховали.
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