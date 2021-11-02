После остановки сердца на жутком матче Евро: Эриксен может вернуться в Аякс

Кристиан Эриксен не планирует вешать бутсы на гвоздь после ужасного эпизода с остановкой сердца во время матча Евро-2020. Датский футболист хочет вернуться в Аякс, чтобы снова выйти на поле в официальном поединке.

Вариант для продолжения карьеры

Полузащитник сборной Дании не сможет продолжить свою карьеру в Интере. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро ранее заявлял, что Эриксен не будет допущен к матчам в Серии А с сердечной патологией. Для того чтобы снова одеть футболку "нерадзурри", за которых выступает с 2020 года, ему необходимо удалить кардиостимулятор.

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По правилам итальянских лиг, футболист не может играть с кардиостимулятором в сердце. Кристиан Эриксен не ставит крест на своей карьере. Футболист ищет все возможные варианты продолжения карьеры. Уже в ближайшее время полузащитник может перебраться в Аякс.

Главное об остановке сердца Эриксена на Евро-2020

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча-открытия чемпионата Европы-2020 Дания – Финляндия. Поединок был приостановлен, но впоследствии по просьбе самого игрока был доигран. Встреча, которая имела ужасный сценарий, завершилась минимальной победой финнов (0:1).

Полузащитник внезапно упал на газон, игроки и врачи прибежали оказать помощь Эриксену. Они долго не могли вернуть к жизни Кристиана.

Капитан сборной Дании Симон Кьер не только помог Эриксену, но и успокоил возлюбленную пострадавшего, которая со слезами на глазах выбежала на поле. Также помог Кьеру голкипер Каспер Шмейхель.

Впоследствии медики сообщили страшную весть – у Кристиана остановилось сердце на футбольном поле. К счастью, полузащитника удалось реанимировать.

15 июня Эриксен впервые обратился к фанатам из больничной палаты. Ему сделали операцию, установив кардиостимулятор. После этого футболист Интера долго восстанавливался. Жуткий эпизод с Эриксеном едва не стал смертельным.

29-летний игрок уже выступал за различные команды нидерландского Аякса на протяжении 2009 – 2013 годов. После чего перебрался в английский Тоттенхэм.