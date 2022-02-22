После остановки сердца на Евро-2020: Эриксен отметился двумя ассистами за Брентфорд
22 февраля 2022 , 13:23Читати новину українською
Брентфорд 21 февраля провел товарищеский матч против Рейнджерс. Команды расписали боевую ничью.
Продолжает феерить на поле
Кристиан Эриксен стал одним из лучших футболистов в товарищеском спарринге. На 15-й минуте игрок сборной Дании впервые ассистировал Йоргенсену, который размочил нули на табло, пишет 24 канал.
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Еще до перерыва Рейнджерс дважды огорчил голкипера соперника и мог сделать это в третий раз, но Руй не реализовал пенальти.
После отдыха за дело вновь взялся Эриксен. Кристиан отдал на Крама, который сравнял цифры на табло. Это взятие ворот стало последним во встрече. В итоге – 2:2 результативная ничья.
- Следует отметить, что Эриксен еще не выходил в официальном матче за Брентфорд. Последний раз полузащитник играл еще 12 июня 2021 года. В матче-открытии Евро-2020 Дания – Финляндия у Кристиана остановилось сердце прямо во время встречи.
- После чего ему сделали операцию на сердце и установили кардиостимулятор.
- С этим пороком футболист не смог продолжить выступления за Интер из-за строгих правил Серии А. Поэтому перешел в АПЛ.