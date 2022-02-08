Эриксен хотел закончить карьеру
29-летний Эриксен рассказал, что по дороге в больницу сказал Сабрине, что, вероятно, закончит карьеру футболиста.
Стоит внимания ФИФА отреагировала на возможность Эриксена сыграть на ЧМ-2022: футболист пережил остановку сердца
По дороге в больницу я сказал жене Сабрине, что, возможно, закончу карьеру. Но через два дня все изменилось,
– сказал датчанин.
По словам Кристиана, в день остановки сердца он осознавал то, что произошло с ним.
"Потом начались обследования, начали появляться вопросы: "Смогу ли я? Получится ли у меня?". Впоследствии я шел на поправку в том плане, что если результаты медобследований будут нормальными, то я смогу постепенно вернуться в футбол", – рассказал игрок.
Эриксен добавил, что сделал множество тестов, чтобы проверить, как его сердце реагирует на физические упражнения.
"К счастью, ничего не обнаружилось, все сложилось хорошо. Каждый месяц я мог увеличивать нагрузку и потом начать играть", – резюмировал Кристиан.
Эриксен возвращается в футбол
- Предыдущий клуб Эриксена Интер зимой 2021-го года расторг контракт с футболистом.
- Миланцы отказались от его услуг, ведь после Евро-2020 ему имплантировали кардиостимулятор, с которым запрещено играть в Италии.
- Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 и перенес остановку сердца.
- В конце 2021-го года Кристиан вернулся к тренировкам на футбольном поле. Он работал в датском клубе Оденсе.
- Недавно он заключил контракт с английским клубом Брентфорд.