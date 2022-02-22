Продолжает феерить на поле

Кристиан Эриксен стал одним из лучших футболистов в товарищеском спарринге. На 15-й минуте игрок сборной Дании впервые ассистировал Йоргенсену, который размочил нули на табло, пишет 24 канал.

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Еще до перерыва Рейнджерс дважды огорчил голкипера соперника и мог сделать это в третий раз, но Руй не реализовал пенальти.

После отдыха за дело вновь взялся Эриксен. Кристиан отдал на Крама, который сравнял цифры на табло. Это взятие ворот стало последним во встрече. В итоге – 2:2 результативная ничья.