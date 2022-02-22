Продолжает феерить на поле

Кристиан Эриксен стал одним из лучших футболистов в товарищеском спарринге. На 15-й минуте игрок сборной Дании впервые ассистировал Йоргенсену, который размочил нули на табло, пишет 24 канал.

Интересно Эриксен поведал, что сказал своей жене по дороге в больницу после остановки сердца на Евро-2020

Еще до перерыва Рейнджерс дважды огорчил голкипера соперника и мог сделать это в третий раз, но Руй не реализовал пенальти.

После отдыха за дело вновь взялся Эриксен. Кристиан отдал на Крама, который сравнял цифры на табло. Это взятие ворот стало последним во встрече. В итоге – 2:2 результативная ничья.

Следует отметить, что Эриксен еще не выходил в официальном матче за Брентфорд. Последний раз полузащитник играл еще 12 июня 2021 года. В матче-открытии Евро-2020 Дания – Финляндия у Кристиана остановилось сердце прямо во время встречи.

После чего ему сделали операцию на сердце и установили кардиостимулятор.

С этим пороком футболист не смог продолжить выступления за Интер из-за строгих правил Серии А. Поэтому перешел в АПЛ.

К слову. Уже в субботу, 26 февраля, в рамках АПЛ Брентфорд дома сыграет против Ньюкасла. После 26 туров "пчелы" идут на 14-м месте в таблице английского первенства.