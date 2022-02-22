Продовжує феєрити на полі

Крістіан Еріксен став одним із найкращих футболістів у товариському спарингу. На 15-й хвилині гравець збірної Данії вперше асистував Йоргенсену, який розмочив нулі на табло, пише 24 канал.

Цікаво Еріксен розповів, що сказав своїй жінці дорогою у лікарню після зупинки серця на Євро-2020

Ще до перерви Рейнджерс двічі засмутив голкіпера суперника та міг зробити це втретє, але Руй не реалізував пенальті.

Після відпочинку за справу знов взявся Еріксен. Крістіан віддав на Крама, який зрівняв цифри на табло. Це взяття воріт стало останнім у зустрічі. У підсумку – 2:2 результативна нічия.

Слід відзначити, що Еріксен ще не виходив в офіційному матчі за Брентфорд. Востаннє півзахисник грав ще 12 червня 2021 року. У матчі-відкритті Євро-2020 Данія – Фінляндія у Крістіана зупинилось серце прямо під час зустрічі.

Після чого йому зробили операцію на серці та встановили кардіостимулятор.

З цією вадою футболіст не зміг продовжити виступи за Інтер через суворі правила Серії А. Тому перейшов в АПЛ.

До слова. Вже у суботу, 26 лютого, у рамках АПЛ Брентфорд вдома зіграє проти Ньюкасла. Після 26 турів "бджоли" йдуть на 14-му місці у таблиці англійської першості.