Возвращение в Англию
Соглашение между атакующим полузащитником и английским клубом подписано до конца сезона-2021/2022, но с правом пролонгации контракта еще на два сезона. Брентфорд станет первой командой Кристиана Эриксена после остановки сердца на Евро-2020.
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Еще ранее сообщалось, что АПЛ станет следующей лигой в карьере футболиста. Однако лишь 31 января об этом официально сообщил Брентфорд.
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Новый клуб Эриксена после 23-х поединков занимает лишь 14-е место в таблице АПЛ. Брентфорд добыл 23 очка.
Новый вызов Эриксена
- Эриксен уже имеет опыт выступлений в Англии. С 2013-го по 2020-й год выступал за Тоттенхэм.
- Напомним, что после остановки сердца на Евро-2020 в тело футболиста вставили кардиостимулятор, который помогает работать сердцу.
- С таким устройством Кристиан не смог продолжать выступления в Италии. По правилам Серии А, игроки не могут выступать с патологиями сердца. Поэтому футболист сборной Дании искал другие варианты продолжения карьеры после разрыва соглашения с Интером.
- В последнем сезоне провел за "нерадзурри" 34 матча, в которых забил 4 гола и заработал 2 желтые карточки.