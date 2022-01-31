Возвращение в Англию

Соглашение между атакующим полузащитником и английским клубом подписано до конца сезона-2021/2022, но с правом пролонгации контракта еще на два сезона. Брентфорд станет первой командой Кристиана Эриксена после остановки сердца на Евро-2020.

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Еще ранее сообщалось, что АПЛ станет следующей лигой в карьере футболиста. Однако лишь 31 января об этом официально сообщил Брентфорд.

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Новый клуб Эриксена после 23-х поединков занимает лишь 14-е место в таблице АПЛ. Брентфорд добыл 23 очка.

Новый вызов Эриксена