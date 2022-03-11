Знову серед найкращих

Руслан Маліновський провів на полі 69 хвилин. За зіграний час українець відзначився голом та двома асистами на Луїса Муріеля.

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Слід відзначити, що Маліновський за дві хвилини оформив показник "гол+пас".

Експерти високо оцінили гру українського півзахисника бергамівського клубу. За поєдинок проти Баєра Маліновський отримав другу найвищу оцінку у складі Аталанти – 8.5. Вища лише в автора дублю Муріелю – 10.

У сезоні-2021/2022 зустріч проти Баєра стала для Маліновського вже 31-ю у футболці Аталанти. За цей час українець забив 10 м'ячів та зробив 4 гольові передачі.

У складі німецької команди найкращим футболістом став Чарлес Арангіс, який відкрив рахунок у матчі – 7.8.

Нагадаємо, що драматичний поєдинок закінчився на користь Аталанти – 3:2.

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Аталанта – Баєр: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored