Нападающий Динамо Жерсон Родригес провел яркие матчи за сборную Люксембурга в отборе на чемпионат мира-2022. Своей игрой футболист заслужил попасть в команду лучших игроков FIFA 21.

Награда для нападающего Динамо

Игра нападающего Динамо Жерсона Родригеса приятно удивила не только болельщиков, но и футбольных экспертов. Футболист забил два гола в двух встречах подряд за национальную команду.

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Сначала люксембуржец на 85-й минуте отличился в воротах Ирландии. Родригес перехватил мяч в борьбе с опекуном и нанес мощный дальний удар в угол ворот. Результативный выстрел форварда принес сборной минимальную победу.

Уже в следующем поединке против Португалии, где именно команда Криштиану Роналду была фаворитом, Жерсон своим голом шокировал португальцев. Родригес откликнулся на передачу в штрафной соперника и головой пробил в дальний угол ворот. Такого начала матча точно не ожидали гости. К слову, в этой встрече Люксембург не сумел праздновать победу. Во втором тайме португальцы перевернули все с ног на голову и вырвали победу 1:3.

Такая классная игра Жерсона не могла не привлечь внимание. После таких мартовских матчей в Группе А лидирует Португалия – 7 очков, а вот сборная Люксембурга с 3 пунктами идет третьей.

В этом сезоне Родригес провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.