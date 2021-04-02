Нападник Динамо Жерсон Родрігес провів яскраві матчі за збірну Люксембургу у відборі на чемпіонат світу-2022. Своєю грою футболіст заслужив потрапити у команду найкращих гравців від FIFA 21.

Відзнака для нападника Динамо

Гра нападника Динамо Жерсона Родрігеса приємно здивувала не лише вболівальників, а й футбольних експертів. Футболіст забив два голи у двох зустрічах поспіль за національну команду.

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Спершу люксембуржець на 85-й хвилині відзначився у воротах Ірландії. Родрігес перехопив м'яч у боротьбі з опікуном та завдав потужного дальнього удару у кут воріт. Результативний постріл форварда приніс збірній мінімальну перемогу.

Вже у наступному поєдинку проти Португалії, де саме команда Кріштіану Роналду була фаворитом, Жерсон своїм голом шокував португальців. Родрігес відгукнувся на передачу у штрафному португальців та головою пробив у дальній кут воріт. Такого початку матчу точно не очікували гості. До слова, у цій зустрічі Люксембург не зумів святкувати перемогу. У другому таймі португальці перевернули все з ніг на голову та вирвали звитягу 1:3.