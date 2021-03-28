Игрок киевского Динамо Жерсон Родригес сыграл за сборную Люксембурга матч отбора на чемпионат мира. Его сборная на выезде обыграла Ирландию.

Единственный гол в матче между сборными Ирландии и Люксембурга был забит на 85-й минуте. И его автором стал именно Жерсон Родригес.

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После того, как голкипер гостей вынес мяч со своей половины поля, Родригес поборолся за него вместе со своим партнером. И когда мяч оказался в его ногах – нанес мощный и дальний удар в угол ворот. Этот гол и принес победу сборной Люксембурга над Ирландией на выезде.

Для Жерсона Родригеса этот гол стал шестым за сборную Люксембурга. За эту команду он провел 32 матча.

Видеообзор матча Ирландия – Люксембург

Также в этом матче за сборную Люксембурга сыграли еще два представителя чемпионата Украины – Энес Махмутович из Львова и Оливье Тилль из Ворсклы.

Теперь сборную Люксембурга будет ожидать домашний матч против Португалии. Матч запланирован на 30 марта.