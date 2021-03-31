Сборная Португалии 30 марта сыграла третий матч в отборе на чемпионат мира-2022. Нападающий Люксембурга Жерсон Родригес открыл счет во встрече.

Голевое чутье Родригеса

Португалия была фаворитом перед этим поединком, но уже на 30-й минуте футболисты сборной Люксембурга смогли удивить опытного соперника. Голом отметился нападающий Динамо Жерсон Родригес.

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Активность форварда была вознаграждена. Родригес откликнулся на передачу в штрафной португальцев и головой пробил в дальний угол ворот. Такого начала матча точно не ожидали гости во главе с Криштиану Роналду.

Это уже второй гол Жерсона за сборную в двух встречах подряд в отборе на чемпионат мира-2022.

В матче против Ирландии нападающий забил гол на 85-й минуте, который стал победным для его национальной команды.

Однако на этот раз этот результативный выстрел футболиста киевлян не позволил его команде праздновать успех. Португальцы еще до перерыва смогли сравнять счет, а уже во втором тайме дожали соперника. В итоге – 1:3 победа сборной Португалии.

После этого матча в Группе А лидирует Португалия – 7 очков, а вот сборная Люксембурга с 3 пунктами идет третьей.

Видео гола Жерсона Родригеса