Как нападающий Динамо Родригес шокировал Португалию в матче с Люксембургом: видео
Сборная Португалии 30 марта сыграла третий матч в отборе на чемпионат мира-2022. Нападающий Люксембурга Жерсон Родригес открыл счет во встрече.
Источник:24 канал
Голевое чутье Родригеса
Португалия была фаворитом перед этим поединком, но уже на 30-й минуте футболисты сборной Люксембурга смогли удивить опытного соперника. Голом отметился нападающий Динамо Жерсон Родригес.
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Активность форварда была вознаграждена. Родригес откликнулся на передачу в штрафной португальцев и головой пробил в дальний угол ворот. Такого начала матча точно не ожидали гости во главе с Криштиану Роналду.
- Это уже второй гол Жерсона за сборную в двух встречах подряд в отборе на чемпионат мира-2022.
- В матче против Ирландии нападающий забил гол на 85-й минуте, который стал победным для его национальной команды.
Однако на этот раз этот результативный выстрел футболиста киевлян не позволил его команде праздновать успех. Португальцы еще до перерыва смогли сравнять счет, а уже во втором тайме дожали соперника. В итоге – 1:3 победа сборной Португалии.
После этого матча в Группе А лидирует Португалия – 7 очков, а вот сборная Люксембурга с 3 пунктами идет третьей.
Видео гола Жерсона Родригеса
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