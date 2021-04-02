В феврале 2012 года киевское Динамо забило самый забавный гол в клубной истории. Ни один футболист киевлян не принял участие в результативном моменте.

Курьезный автогол

Зимний перерыв в чемпионате в 2012 году киевское Динамо заполнило тренировочным сбором в Турции, где киевляне провели несколько спаррингов. Один из таких матчей точно на долго запомнится "динамовцам".

Вот так Испания пропустила позорный гол от Косово после вопиющей ошибки вратаря: видео

Произошло это в поединке против Маккаби из Израиля, который завершился со счетом 5:0 в пользу киевлян. Вратарь соперников выбил мяч от ворот, но порыв ветра был настолько сильным, что заставил мяч залететь обратно во владения Маккаби.

Голкипер израильского клуба не надеялся на такое развитие событий и не успел среагировать на полет мяча. Рефери зафиксировал автогол вратаря. Вратарь еще до сих пор наверняка не забыл такой эпизод. Такие голы в собственные ворота увидишь раз в один миллион матчей. Кажется, турецкий ветер в тот день был фанатом киевского клуба.

Прошло уже 9 лет, а таких забавных результативных выстрелов мы больше не увидели в поединках с участием Динамо.

Видео курьезного гола Динамо