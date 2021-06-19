Португалия – Германия: где смотреть топ-матч Евро-2020

19 июня 2021 , 02:07
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Источник:

24 канал

Второй тур в группе F на Евро-2020 будет сопровождаться топ-матчем между сборными Португалии и Германии. Поединок фаворитов турнира пройдет 19 июня, его можно посмотреть в Украине.

Португалия – Германия: где смотреть матч Евро-2020

Встреча между сборными Португалии и Германии состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19: 00.

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Посмотреть матч в Украине любители футбола смогу по телевизору и онлайн. Транслировать поединок будут каналы:

  • Футбол 1
  • Футбол 2

Начало трансляции в 18: 50.

Смотреть онлайн матч Португалия – Германия можно будет на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.
Автор: Олег Васьків