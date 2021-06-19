Португалия – Германия: где смотреть матч Евро-2020
Встреча между сборными Португалии и Германии состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19: 00.
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Посмотреть матч в Украине любители футбола смогу по телевизору и онлайн. Транслировать поединок будут каналы:
- Футбол 1
- Футбол 2
Начало трансляции в 18: 50.
- В первом поединке на Евро-2020 Германия минимально уступила Франции со счетом 0:1.
- Сборная Португалии в свою очередь одержала убедительную победу 3: 0 над командой из Венгрии.