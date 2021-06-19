Португалия – Германия: где смотреть матч Евро-2020

Встреча между сборными Португалии и Германии состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19: 00.

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Посмотреть матч в Украине любители футбола смогу по телевизору и онлайн. Транслировать поединок будут каналы:

  • Футбол 1
  • Футбол 2

Начало трансляции в 18: 50.