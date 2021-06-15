Венгрия – Португалия 0:3

Голы: Геррейро, 84, Роналду, 86 (пен), 90+2

Португалия на этот матч выходила в статусе чемпиона Европы. Поэтому матчем против Венгрии начинала свою защиту титула. Интересно то, что эти команды были в одной группе на Евро-2016, и тогда игра закончилась со счетом 3:3.

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Португалия сразу бросилась на ворота соперника. Но и венгры не отсиживались в защите, время от времени беспокоя Патрисиу своими ударами.

У португальцев свои попытки в первом тайме не реализовали Диогу Жота и Криштиану Роналду. Поэтому на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Во втором тайме португальцы и в дальнейшем бились о "стену" венгерской защиты. И немного страдали от контратак соперников.

Именно венгры первыми в этом матче отправили мяч в ворота соперников – отличился Шен. Но арбитр гол не засчитал из-за офсайда.

Все три гола в матче были забиты в последние десять минут игры (включая компенсированное арбитром время). И начал разгром венгров Геррейро. А отличиться ему удалось благодаря рикошету, после которого мяч полетел в угол ворот.

Видео гола Геррейро

Звездный час Роналду для рекордов

А уже после этого дублем отметился Роналду. Первый гол он забил ударом с пенальти, когда в штрафной сбили Рафу Силву. Этот гол стал для Роналду десятым на чемпионатах Европы. И по этому показателю он вышел на первое место.

Видео первого гола Роналду

А сразу после этого Роналду забил и свой 11-й гол на чемпионатах Европы. Уже в компенсированное арбитром время он обыгрался в стенку со своими партнерами, после чего оказался перед голкипером. Обыграв его, Роналду отправил мяч уже в пустые ворота.

Видео второго гола Роналду

Португалия стартует на Евро-2020 хоть и с разгромной, но сложной победы. В дальнейшем их ждут матчи против Германии и Франции. С этими же соперниками поборется и сборная Венгрии за выход из группы.