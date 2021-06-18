Португалия – Германия: перед матчем

Матч Португалия – Германия будет одним из центральных поединков не только во втором туре Евро-2020, а во всем турнире. Португальцы в первом туре уверенно разгромили венгров со счетом 0:3. Хотя первыми во встрече пропустили португальские футболисты. Но судья не засчитал гол из-за офсайда.

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Германия же дала достойный бой фавориту чемпионата Европы Франции. Команда Дидье Дешама трижды отмечалась в воротах "немецкой машины", но два результативных выстрела были отменены. Причина все та же – офсайд. Французская сборная с трудом переиграла подопечных Йоахима Лева (1:0).

Германия попытается реабилитироваться за поражение и получить первые очки на Евро в "группе смерти". Самой большой звездой на поле будет Криштиану Роналду. Португалец отметился дублем в первой встрече против Венгрии. А сделал он это в конце матча.

Центральный поединок 2-го тура Португалия – Германия состоится 19 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

История противостояний

Эти сборные аж 18 раз встречались на одном футбольном поле. Четыре матча они провели на уровне чемпионатов Европы. Здесь просто тотальное преимущество немецкой команды – 10 побед. Только три у португальцев во главе с Роналду. Еще пять поединков завершались мировыми.

Последний раз Португалия и Германии играла между собой 16 июня 2014 года. В той игре немцы разгромили соперника со счетом 4:0. Голом отметился Матс Хуммельс и хет-трик в активе Томаса Мюллера. Оба могут снова забить в ворота португальцев.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Эксперты колеблются, кому же отдать предпочтение во встрече. Победа Германии оценена чуточку лучше – 2,34. Успех португальской сборной – 3,35. Ничья в этой встречи очень вероятна – 3,30.

Каким будет точный счет встречи? Скорее всего поединок завершится минимальной победой гостей (0:1) – 7. На такие же цифры на табло, но уже в пользу команды Роналду – 8,70.

Один из таймов закончится победой Германия – 1,65. В португальцев верят несколько меньше. Первыми огорчат голкипера гости – 1,83. А на то, что первыми во встрече забьют хозяева можно сделать ставку с коэффициентом 2,28.

Не следует ждать много голов. На показатель обе сборные забьют более 1,5 гола – аж 5,90. нет – 1,11.

Вероятные авторы результативных ударов?