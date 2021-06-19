Португалія – Німеччина: де дивитися матч Євро-2020

Зустріч між збірними Португалії та Німеччини відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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Переглянути матч в Україні поціновувачі футболу зможу по телевізору та онлайн. Транслюватимуть поєдинок канали:

  • Футбол 1
  • Футбол 2

Початок трансляції о 18:50.