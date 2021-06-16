Франция – Германия 1:0

Голы: Хуммельс, 20

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Франция и Германия регулярно встречаются на международной арене. Предыдущие встречи сборных состоялись в Лиге наций. На поле немцев была зафиксирована ничья (0:0), а в Париже французы отпраздновали победу (2:1).

До этого Франция победила немцев в полуфинале Евро-2020. В финале французы уступили Португалии.

Зато Германия победила французов в четвертьфинале победного чемпионата мира-2014.

Франция начала матч с аткивного давления на ворота Нойера. Сначала Погба ударил головой чуть выше после навеса с углового. А через мгновение Мбаппе получил мяч в штрафной и пробил – Нойер перевел на угловой.

На 20-й минуте Франция открыла счет во встрече. Стремительная контратака французов завершилась прострелом Эрнандеса на дальнюю штангу – мяч летел в Мбаппе, однако Хуммельс срезал его в собственные ворота.

Видео гола Хуммельса

В конце первого тайма потеряла свой шанс уже Германия. Госенс ​​навесил, Гнабри через себя сбросил под удар Гюндогану, но у того мяч срезался с ноги.

После перерыва Рабйо получил передачу в штрафной, и мог с убийственного расстояния прошить голкипера – стойка была против этого.

Ответ Германии не заставил себя ждать – Госенс ​​навесил слева, Гнабри с отскоком от газона метров с 8 пробивает в сантиметрах над перекладиной.

На 67-й минуте Франция удвоила преимущество, но из офсайда. Мбаппе навозил нескольких защитников в штрафной и мастерски пробил под правую стойку – мяч влетел в сетку, однако рефери сигнализировал об офсайде.

В конце матча "петухи" снова забили, и снова из офсайда. Суперкомбинация Погба – Мбаппе – Бензема закончилась голом Карима. Опять VAR не дал французам поставить точку в матче.

Таким образом, Франция одержала важную победу и теперь с Португалией имеет по 3 очка в Группе F, которую окрестили как "группу смерти".

Франция – Германия видеообзор