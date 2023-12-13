Почти все украинцы: стартовый состав Шахтера на решающий бой в Лиге чемпионов против Порту

Марино Пушич выпустил в основе только одного легионера в лице Гиорги Гочолейшвили. Дончан устроит только выездная победа на "Драгау".

Сегодня, 13 декабря, донецкий Шахтер играет решающий матч групповой стадии Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют на выезде лобовой матч из Порту. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Следите с нами Порту – Шахтер: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник команды Марино Пушич определился со стартовым составом на сражение в Португалии. С первых минут выйдут сильнейшие игроки. В центре обороны сыграют Матвиенко и Бондарь, а левый фланг нападения закроет Криськив.

: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Криськив.: Кошта – Санчес, Пепе. Кардосо, Зайду – Эустакио, Варела – Габриэль Пепе, Эванилсон, Галено – Тареми.

Напомним, что Шахтер и Порту имеют в своем активе по 9 очков, но именно "драконы" идут выше благодаря победе в очной встрече. Тогда в Гамбурге в первом туре гости взяли верх со счетом 3:1.

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Для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтеру нужно только побеждать соперника. Ничья или поражение выведет "горняков" в плей-офф Лиги Европы.