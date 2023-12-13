Сьогодні, 13 грудня, донецький Шахтар відіграє вирішальний матч групової стадії Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють на виїзді лобовий матч із Порту. Початок – о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте з нами Порту – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Наставник команди Маріно Пушич визначився зі стартовим складом на бій в Португалії. З перших хвилин вийдуть найсильніші гравці. У центрі оборони зіграють Матвієнко та Бондар, а лівий фланг нападу закриє Криськів.

СКЛАД ШАХТАРЯ: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сікан, Криськів.

СКЛАД ПОРТУ: Кошта – Санчес, Пепе. Кардосо, Зайду – Еустакіо, Варела – Габріель Пепе, Еванілсон, Галено – Таремі.

Нагадаймо, що Шахтар та Порту мають в своєму активі по 9 очок, але саме "дракони" йдуть вище завдяки перемозі в очній зустрічі. Тоді у Гамбургу в першому турі гості взяли гору з рахунком 3:1.

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Тож для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтарю треба лише перемагати суперника. Нічия або поразка виведе "гірників" у плей-оф Ліги Європи.