Сегодня, 13 декабря, донецкий Шахтер играет решающий матч групповой стадии Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют на выезде лобовой матч из Порту. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Следите с нами Порту – Шахтер: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник команды Марино Пушич определился со стартовым составом на сражение в Португалии. С первых минут выйдут сильнейшие игроки. В центре обороны сыграют Матвиенко и Бондарь, а левый фланг нападения закроет Криськив.

СОСТАВ ШАХТЕРА: Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Сикан, Криськив.

СОСТАВ ПОРТУ: Кошта – Санчес, Пепе. Кардосо, Зайду – Эустакио, Варела – Габриэль Пепе, Эванилсон, Галено – Тареми.

Напомним, что Шахтер и Порту имеют в своем активе по 9 очков, но именно "драконы" идут выше благодаря победе в очной встрече. Тогда в Гамбурге в первом туре гости взяли верх со счетом 3:1.

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Для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтеру нужно только побеждать соперника. Ничья или поражение выведет "горняков" в плей-офф Лиги Европы.