Сегодня, 13 декабря, донецкий Шахтер играет решающий матч групповой стадии Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют на выезде лобовой матч из Порту. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Следите с нами Порту – Шахтер: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Наставник команды Марино Пушич определился со стартовым составом на сражение в Португалии. С первых минут выйдут сильнейшие игроки. В центре обороны сыграют Матвиенко и Бондарь, а левый фланг нападения закроет Криськив.
Напомним, что Шахтер и Порту имеют в своем активе по 9 очков, но именно "драконы" идут выше благодаря победе в очной встрече. Тогда в Гамбурге в первом туре гости взяли верх со счетом 3:1.
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Для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтеру нужно только побеждать соперника. Ничья или поражение выведет "горняков" в плей-офф Лиги Европы.