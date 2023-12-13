В преддверии решающей битвы обе команды имеют по 9 очков, но "драконы" опережают "горняков" из-за результата очной встречи в первом круге. Тогда португальцы одержали победу на выезде со счетом 3:1, а единственный гол в составе украинского коллектива забил Кевин Келси, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Порту – Шахтер

Поэтому для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов донецкой команде необходима только победа, в противном случае "горняки" будут играть в Лиге Европы. История противостояний будущих соперников пока неутешительна для Шахтера – в семи матчах четырежды побеждали португальцы и трижды была зафиксирована ничья.

Однако оптимизма болельщикам дончан накануне игры на "Драгау" добавляет форма Шахтера. Подопечные Марино Пушича в последних 10 официальных матчах одержали 7 побед, в том числе и над Барселоной. Поэтому, несмотря на статус аутсайдера, для них, безусловно, сложная задача точно не выглядит невозможной для выполнения.

Смотреть онлайн матч Порту – Шахтер в Украине можно будет на платформе Megogo и Volia TV. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция. Также в течение поединка будут опубликованы голы, а после финального свистка – видеообзор всей игры.

Справка. Поединок Порта – Шахтер начнется 13 декабря в 22:00.