Простились с Лигой чемпионов: кто стал лучшим игроком Шахтера в матче против Порту

В среду, 13 декабря, Порту и Шахтер определяли владельца второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов по квартету "Н". Португальский клуб второй раз нанес поражение "горнякам".

На обоих коллективы наколотили 8 голов, а финальный свисток зафиксировал домашнюю победу Порту над Шахтером 5:3. Голы в составе "кротов" забивали Даниил Сикан и Эгиналду. Еще один мяч в пользу "горняков" забил футболист Порту Эуштакиу.

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Главный голеадор "горняков"

К сожалению, донецкий клуб не сумел остаться в Лиге чемпионов. Команда Марино Пушича продолжит евровесну в Лиге Европы.

После поединка авторитетный статистический портал WhoScored распределил оценки между всеми участниками обоих составов. Наибольший балл получил автор дубль в матче Галена (9.9), который забил в этом розыгрыше ЛЧ четыре гола, и все они были в ворота Шахтера.

В составе украинского клуба лучшим стал Даниил Сикан, сравнявший цифры на табло 1:1 – 83 балла. Форвард забил свой четвертый гол в нынешнем розыгрыше ЛЧ и повторил рекорд Андрея Шевченко.

В этом сезоне-2023/2024 Даниил Сикан отыграл уже 23 матча, в которых отличился 7 голами и 4 результативными передачами.

Наименьшую оценку у "горняков" получил центрбек Валерий Бондарь – 4.7. Даже вышедшие из замены футболисты получили большую оценку, чем Бондарь.



Порту – Шахтер: рейтинг игроков / Скриншот из WhoScored