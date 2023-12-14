На обох колективи наколотили аж 8 голів, а фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Порту над Шахтарем 5:3. Голи у складі "кротів" забивали Данило Сікан та Егіналду. Ще один м'яч на користь "гірників" забив футболіст Порту Еуштакіу.
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Головний голеадор "гірників"
На жаль, донецький клуб не зумів залишитись у Лізі чемпіонів. Команда Маріно Пушича продовжить євровесну у Лізі Європи.
Після поєдинку авторитетний статистичний портал WhoScored розподілив оцінки між усіма учасниками обох складів. Найбільший бал отримав автор дубль у матчі Галену (9.9), який забив у цьогорічному розіграші ЛЧ аж чотири голи, і всі вони були у ворота Шахтаря.
У складі українського клубу найкращим став Данило Сікан, який зрівняв цифри на табло 1:1 – 83 бали. Форвард забив свій четвертий гол у цьогорічному розіграші ЛЧ та повторив рекорд Андрія Шевченка.
Найменшу оцінку у "гірників" отримав центрбек Валерій Бондар – 4.7. Навіть футболісти, які вийшли із заміни, отримали більшу оцінку, аніж Бондар.
Порту – Шахтар: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored