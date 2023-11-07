Результат не в пользу Шахтера: победа Порту ставит под сомнение шансы дончан на плей-офф ЛЧ

Команда Сержиу Койсенсау второй раз подряд оказалась сильнее чемпиона Бельгии. Португальцы догнали Барселону и сохранили отрыв от "горняков".

Порту – Антверпен 2:0

Голы: Эванилсон, 32 (пен), Пепе, 90+1.

Во вторник, 7 ноября, в Лиге чемпионов состоялись матчи 4 тура в группе Н. В первом матче дня Шахтер сенсационно одолел Барселону, улучшив свои шансы на выход в плей-офф, пишет 24 канал.

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Помочь нашей команде могла бы осечка Порту во встрече с Антверпеном. В первом матче две недели назад команда Койсенсау уничтожила бельгийцев на поле (4:1).

Дома же "драконы" ограничились более скромным счетом. В середине первого тайма защитники гостей сбили игрока Порту на собственной площадке и Эванилсон четко реализовал пенальти.

А сразу после перерыва Антверпен остался в меньшинстве из-за грубого фол Эккеленкампа. Это позволило Порту довести матч до победы, забив еще раз в компенсированное время и догнать в таблице Барселону.

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Пока португальцы и испанцы имеют по 9 очков, тогда как у Шахтера – 6. С одной стороны, этот результат почти гарантирует дончанам евровесну хотя бы в Лиге Европы. Для этого стоит получить хотя бы балл в последних играх или дождаться осечки Антверпена.

Турнирная таблица группы Н

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Барселона 3 0 1 8:2 9 2 Порту 3 0 1 9:3 9 3 Шахтер 2 0 2 6:7 6 4 Антверпен 0 0 3 3:14 0

С другой же все идет к тому, что для выхода из группы в плей-офф именно ЛЧ Шахтеру предстоит побеждать Порту на выезде в последнем туре. При равном количестве очков предпочтение отдается команде, лучше сыгравшей в очных встречах.