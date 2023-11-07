В рамках четвёртого тура Милан примет французское ПСЖ. Поединок начнется 7 ноября в 22:00 (по киевскому времени). Между тем, битва между болельщиками, которую начали фанаты хозяев, уже состоялась. Со знаком минус отличился ультрас "россонери".

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Нефутбольное поведение итальянских болельщиков

В ночь перед поединком Лиги чемпионов группа из ориентировочно пяти десятков болельщиков Милана напала на фанатов соперника. Беспорядки, которые начали болельщики итальянского клуба, закончились чуть ли не летально. Один из фанатов ПСЖ привезли в местную больницу. У пострадавшего серьезно изрезана нога, но врачам удалось спасти болельщиков парижан, хотя его состояние до сих пор тяжелое.

Также досталось двум местным полицейским. Оба отказались от госпитализации.

Видео схватки болельщиков в Милане

Это самая масштабная стычка болельщиков, которая произошла в ночь на 7 ноября. Другие беспорядки смогли "погасить" представители правоохранительных органов.

7 ноября болельщики уже смогут показать себя во всей красе на трибунах "Сан-Сиро", а не устраивать ужасающие стычки на улицах итальянского города.