Порту – Антверпен 2:0
Голи: Еванілсон, 32 (пен), Пепе, 90+1.
У вівторок, 7 листопада, в Лізі чемпіонів відбулись матчі 4 туру в групі Н. У першому матчі дня Шахтар сенсаційно здолав Барселону, покращивши свої шанси на вихід у плей-офф, пише 24 канал.
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Допомогти нашій команді могла б осічка Порту у зустрічі із Антверпеном. У першому матчі два тижні тому команда Койсенсау знищила бельгійців на їх полі (4:1).
Вдома ж "дракони" обмежились більш скромним рахунком. В середині першого тайму захисники гостей збили гравця Порту у власному майданчику і Еванілсон чітко реалізував пенальті.
А одразу після перерви Антверпен залишився в меншості через грубий фол Еккеленкампа. Це дозволило Порту довести матч до перемоги, забивши ще раз у компенсований час, та наздогнати у таблиці Барселону.
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Наразі португальці та іспанці мають по 9 очок, тоді як у Шахтаря – 6. З одного боку, цей результат майже гарантує донеччанам євровесну хоча б у Лізі Європи. Для цього варто здобути бодай бал в останніх іграх або дочекатись осічки Антверпена.
Турнірна таблиця групи Н
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|3
|0
|1
|8:2
|9
|2
|Порту
|3
|0
|1
|9:3
|9
|3
|Шахтар
|2
|0
|2
|6:7
|6
|4
|Антверпен
|0
|0
|3
|3:14
|0
З іншого ж все йде до того, що для виходу з групи в плей-офф саме ЛЧ Шахтарю треба буде перемагати Порту на виїзді в останньому турі. За рівної кількості очок перевага надається команді, яка краще зіграла в очних зустрічах.