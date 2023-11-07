Порту – Антверпен 2:0
Голы: Эванилсон, 32 (пен), Пепе, 90+1.
Во вторник, 7 ноября, в Лиге чемпионов состоялись матчи 4 тура в группе Н. В первом матче дня Шахтер сенсационно одолел Барселону, улучшив свои шансы на выход в плей-офф, пишет 24 канал.
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Помочь нашей команде могла бы осечка Порту во встрече с Антверпеном. В первом матче две недели назад команда Койсенсау уничтожила бельгийцев на поле (4:1).
Дома же "драконы" ограничились более скромным счетом. В середине первого тайма защитники гостей сбили игрока Порту на собственной площадке и Эванилсон четко реализовал пенальти.
А сразу после перерыва Антверпен остался в меньшинстве из-за грубого фол Эккеленкампа. Это позволило Порту довести матч до победы, забив еще раз в компенсированное время и догнать в таблице Барселону.
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Пока португальцы и испанцы имеют по 9 очков, тогда как у Шахтера – 6. С одной стороны, этот результат почти гарантирует дончанам евровесну хотя бы в Лиге Европы. Для этого стоит получить хотя бы балл в последних играх или дождаться осечки Антверпена.
Турнирная таблица группы Н
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|3
|0
|1
|8:2
|9
|2
|Порту
|3
|0
|1
|9:3
|9
|3
|Шахтер
|2
|0
|2
|6:7
|6
|4
|Антверпен
|0
|0
|3
|3:14
|0
С другой же все идет к тому, что для выхода из группы в плей-офф именно ЛЧ Шахтеру предстоит побеждать Порту на выезде в последнем туре. При равном количестве очков предпочтение отдается команде, лучше сыгравшей в очных встречах.