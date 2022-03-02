Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**ов, – игрок Шахтера Корниенко
Источник:инстаграмм Виктора Корниенко
Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко не сбежал из родной Украины во время войны с Россией. Футболист активно помогает украинской армии.
Корниенко: Мы все сможем
23-летний фланговый защитник Шахтера не стал прятаться в других странах, а остался в Украине, чтобы защищать Родину. Виктор Корниенко выложил фото в инстаграмме, где активно волонтерит, чтобы помочь украинской армии.
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На фото видна заполненная продуктами и другими вещами машина, которая уже направилась к нашим защитникам.
Нахожусь в Украине, помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских пода**ов. Слава Украине!,
– написал футболист.
Корниенко помогает украинской армии / Скриншот из инстаграммы футболиста
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