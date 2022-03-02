Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**ов, – игрок Шахтера Корниенко

Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко не сбежал из родной Украины во время войны с Россией. Футболист активно помогает украинской армии.

Корниенко: Мы все сможем

23-летний фланговый защитник Шахтера не стал прятаться в других странах, а остался в Украине, чтобы защищать Родину. Виктор Корниенко выложил фото в инстаграмме, где активно волонтерит, чтобы помочь украинской армии.

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На фото видна заполненная продуктами и другими вещами машина, которая уже направилась к нашим защитникам.

Нахожусь в Украине, помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских пода**ов. Слава Украине!,

– написал футболист.

Также под последним фото игрок добавил, что верит в Украину, которая сможет выгнать из родной земли российских оккупантов.



Корниенко помогает украинской армии / Скриншот из инстаграммы футболиста

Выступающие за рубежом украинские футболисты создали сбор средств на помощь армии Украины. Инициатором этого стал бывший наставник "Динамо" Сергей Ребров. Игроки уже в первые дни собрали более 16 миллионов гривен.

Натурализованный бразилец Жуниор Мораес присоединился к флешмобу и перечислил деньги на Вооруженные силы Украины – 1,675 миллиона гривен.

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