Экс-форвард сборной Украины сообщил, что ему совместно с другими известными футболистами и клубами удалось собрать немалую сумму на поддержку украинской армии, которая героически защищает родину от нелюдей из соседнего государства.

К слову Куда вы, су*а, едете, идите на**й, – Воронин проклял российских военных

"Спасибо нашим воинам, которые титанически отражают атаки фашистских захватчиков. Ваш подвиг неоценим. Пока вы защищаете страну, ваши искренние фанаты будут делать все, чтобы защитить вас самих! За 4 дня нам удалось собрать 200 тысяч евро на нужды армии", – написал он.

К сбору подключились все футбольные клубы Украины и футболисты – Евгений Шахов, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Александр Костылев, Виталий Миколенко, Марьян Швед, Василий Кравец, Орест Лебеденко, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун.

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