Украинские футболисты выступают в Европе, потому далеко находятся от родной страны. Игроки сплотились и собрали средства для украинской армии, которая дает отличие российским оккупантам.

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Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие футболисты-легионеры сформировали фон и собрали для наших защитников около 16,5 миллиона гривен, а это 500 тысяч евро.

С каждой минутой эта сумма увеличивается. Также к сбору средств присоединились бывший тренер Динамо и нынешний наставник Аль-Айна Сергей Ребров.