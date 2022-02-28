Поддержка для армии Украинские футболисты выступают в Европе, потому далеко находятся от родной страны. Игроки сплотились и собрали средства для украинской армии, которая дает отличие российским оккупантам. КтемеЛужный отказался от тренерских курсов в Англии, чтобы защищать Украину от нападения России Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие футболисты-легионеры сформировали фон и собрали для наших защитников около 16,5 миллиона гривен, а это 500 тысяч евро. С каждой минутой эта сумма увеличивается. Также к сбору средств присоединились бывший тренер Динамо и нынешний наставник Аль-Айна Сергей Ребров. Футбольное сообщество защищает Украину Бывший футболист Карпат и МинаяМихаил Кополовец вступил в ряды территориальной обороны. В руки оружие взял динамовец Владимир Бессонов. Также от полета в Англию отказался Олег Лужный. Экснаставник "Динамо" не поехал на тренерские курсы, чтобы защищать родную страну от российских войск. Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.