Мораес присоединился к украинским футболистам
34-летний форвард Шахтера покинул Украину после российского вторжения через румынскую границу – выезд ему разрешили, так как кроме украинского имеет бразильский паспорт.
К слову Победа уже совсем близко: Зозуля и другие футболисты собрали 200 тысяч евро в поддержку армии
Мораес пожертвовал деньги Вооруженным силам Украины / Скриншот
Добавим, что Мораес сыграл за сборную Украины 11 матчей. Форвард в Украине играл за Металлург Донецк, Динамо Киев и Шахтер.
Ранее Сергей Ребров, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии свыше 16 млн. гривен.