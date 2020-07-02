Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) написал короткое послание украинцу Александру Усику (17-0, 13 КО) с которым он проведет свой следующий бой. Обращение к украинскому боксеру он написал в своем Instagram.

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Он выложил черно-белую фотографию, где побеждает своего соперника и намекнул, что на Усика ждет сложный поединок.

Помилования не будет. #УсикЧисора, #войнаЧисора,

– коротко написал британец.

Ранее сообщалось, что непобедимый украинский боксер Александр Усик поднялся на вторую строчку в рейтинге WBA в супертяжелом весе.

Усик – Чисора: главное о бое

Боксеры активно готовится к предстоящим поединкам, но пока новой официальной даты встречи еще нет.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая организует бой, показала первые фотографии "Бойцовского сада".

Там должен происходить первый боксерский бой компании во время карантина. Состоится ли там бой Усик – Чисора пока не известно.

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщал, что Усик и Чисора, вероятно, подерутся в октябре 2020 года.