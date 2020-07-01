Непобедимый украинский боксер Александр Усик продолжает покорять новую весовую категорию. Усик вышел на вторую строчку в рейтинге WBA в супертяжелом весе.

33-летний Александр Усик поднялся в рейтинге WBA с третьей на вторую строчку. Об этом информирует сайт WBA.

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Возглавляет рейтинг американец Тревор Брайан, который также не знает горечи поражений. Обладателем титула является британец Энтони Джошуа. Регулярный чемпион – сириец Мануэль Чарр.

Рейтинг WBA

Энтони Джошуа – суперчемпион

Мануэль Чарр – регулярный чемпион

Тревор Брайан

Александр Усик

Луис Ортис

Энди Руис

Адам Ковнацки

Потенциально пребывание во главе рейтинга может сделать Усика обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Джошуа. Это право за собой оставляет руководство WBA.

Сейчас Усик обязательный претендент на бой с Джошуа по линии WBО.