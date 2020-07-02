Дерек Чісора та Олександр Усик активно готуються до очного протистояння. Британець заявив, що на українця чекає непростий поєдинок.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 23 КО) написав коротке послання українцю Олександру Усику (17-0, 13 КО) із яким він проведе свій наступний бій. Звернення до українського боксера він написав у своєму Instagram.

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Він виклав чорно-білу світлину, де перемагає свого суперника та натякнув, що на Усика чекає складний поєдинок.

Помилування не буде. #УсикЧісора, #війнаЧісора,

– коротко написав британець.

Раніше повідомлялось, що непереможний український боксер Олександр Усик піднявся на другу сходинку у рейтингу WBA в суперважкій вазі.

Усик – Чісора: головне про бій

Боксери активно готується до майбутніх поєдинків, але поки що нової офіційної дати зустрічі ще немає.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує бій, показала перші фотографії "Бійцівського саду".

Саме там повинен відбуватись перший боксерський бій компанії під час карантину. Чи відбудеться там бій Усик – Чісора наразі не відомо.

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомляв, що Усик та Чісора, ймовірно, поб'ються у жовтні 2020 року.