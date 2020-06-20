Поединок Александра Усика снова откладывается. Если предыдущий раз украинец получил травму, то теперь коррективы внес карантин. Украинец вернется на ринг только осенью.

Когда Усик встретится с Чисорой

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал новые детали об организации поединка между Усиком и Чисорой. Об этом Хирн рассказал ютуб-каналу iFL TV.

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Эдди Хирн сказал, что Усик и Чисора, вероятно, будут биться в октябре 2020 года. После этого украинца ждет поединок за титул WBO.

Усик стал проблемой для Джошуа

Все тот же Хирн назвал 33-летнего Усика "проблемой". А все потому, что его подопечный Джошуа должен провести защиту титула WBO против Усика.

Именно украинец – официальный претендент на пояс.

Хирн допускает, что Джошуа потеряет чемпионский пояс WBO. Неизвестно, будет ли на кону поединка Усик – Чисора титул WBO.

Я сделаю все, чтобы оставить пояса у него, конечно же, прибегая к законным мерам. Усик не дал возможность провести бой Пулева за пояс IBF. IBF сказала, что Джошуа надо драться именно с ним, сделав ситуацию затруднительной,

– сказал Хирн.

Джошуа должен провести бой против Пулева 25 июля.

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Что известно о бое Усик – Чисора