Усик – Чисора: появилась новая дата поединка
Поединок Александра Усика снова откладывается. Если предыдущий раз украинец получил травму, то теперь коррективы внес карантин. Украинец вернется на ринг только осенью.
Когда Усик встретится с Чисорой
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал новые детали об организации поединка между Усиком и Чисорой. Об этом Хирн рассказал ютуб-каналу iFL TV.
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Эдди Хирн сказал, что Усик и Чисора, вероятно, будут биться в октябре 2020 года. После этого украинца ждет поединок за титул WBO.
Усик стал проблемой для Джошуа
Все тот же Хирн назвал 33-летнего Усика "проблемой". А все потому, что его подопечный Джошуа должен провести защиту титула WBO против Усика.
Именно украинец – официальный претендент на пояс.
Хирн допускает, что Джошуа потеряет чемпионский пояс WBO. Неизвестно, будет ли на кону поединка Усик – Чисора титул WBO.
Я сделаю все, чтобы оставить пояса у него, конечно же, прибегая к законным мерам. Усик не дал возможность провести бой Пулева за пояс IBF. IBF сказала, что Джошуа надо драться именно с ним, сделав ситуацию затруднительной,
– сказал Хирн.
- Джошуа должен провести бой против Пулева 25 июля.
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Что известно о бое Усик – Чисора
- Поединок должен был пройти еще 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Но бой перенесли из-за карантина, вызванного пандемией COVID-19.
- На данный момент точная дата боя не сообщается. Боксеры вряд ли смогут встретиться в Британии, ведь там все еще запрещены спортивные турниры со зрителями.
- Сообщалось, что бой может пройти в Саудовской Аравии.