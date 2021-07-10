Помахали кулаками: взвешивание перед огненным боем МакГрегор – Порье – видео

В ночь с 10 на 11 июля Конор МакГрегор проведет свой третий бой против Дастина Порье. Накануне поединка соперники приняли участие в процедуре взвешивания.

Силы равны

На UFC 264 в Лас-Вегасе кто-то из этих бойцов может выйти вперед в истории личных противостояний. Накануне главного поединка Конор МакГрегор и Дастин Порье показали одинаковый вес – 70,8 килограмма.

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Во время дуэли взглядов бойцы помахали кулаками друг перед другом. Эпатажнее снова оказался Конор, но на такое поведение американец никак не среагировал. Глава UFC Дэйна Уайт не допустил драку между МакГрегором и Порье.

Видео после взвешивания

МакГрегор – Порье: жаркое противостояние