Финкель: Все может случиться

По словам менеджера, команда Уайлдера получила уведомление от Усика. Украинец выйдет на ринг против Деонтея, если Тайсон Фьюри проведет сражение с Энтони Джошуа.

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"На днях мы получили сообщение, что Усик сразится с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому, совсем не против.

А если не договоримся – есть Руис и несколько вариантов.

Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться", – отметил тренер.

Главная цель Усика – Фьюри