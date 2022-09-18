Финкель: Все может случиться
По словам менеджера, команда Уайлдера получила уведомление от Усика. Украинец выйдет на ринг против Деонтея, если Тайсон Фьюри проведет сражение с Энтони Джошуа.
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"На днях мы получили сообщение, что Усик сразится с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому, совсем не против.
А если не договоримся – есть Руис и несколько вариантов.
Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться", – отметил тренер.
Главная цель Усика – Фьюри
- Тайсон Фьюри желает встречи с украинцем уже в этом году.
- Однако Александр не готов выйти на ринг в 2022 году. По его словам, ему нужно больше времени для восстановления после реванша с Энтони Джошуа.
- Так что Фьюри решил найти себе нового соперника, он бросил вызов Джошуа. Энтони ответил на предложение Тайсона и рассказал, когда готов выйти на ринг.
- Ранее менеджер украинца рассказывал, что следующее сражение Александра может произойти не с Тайсоном Фьюри. По словам Эгиса Климаса, чемпион мира по Украине может побиться против победителя поединка Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус.