Украинец Александр Усик в августе победил в бою Энтони Джошуа. Боксер второй раз подряд одолел AJ и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Сразу же началось обсуждение возможного боя за абсолюта с Тайсоном Фьюри, владеющим поясом WBC. Впрочем, Александр не собирается выходить на ринг в этом году.

Об аспектах поединка Усик – Фьюри высказался промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн. Он назвал приблизительную дату, когда следует ожидать боя за абсолюта.

Усик ждет бой на Ближнем Востоке, которое, по моему мнению, должно состояться весной следующего года. Саудовцы хотели, чтобы это сражение произошло в декабре, поэтому Фьюри должен был провести бой в декабре. Но тогда Усик не был готов. Я считаю, что мы отлично поработали вместе. Я не помню, сколько сражений мы провели вместе. Они принесли ему огромные деньги, он был блестящим. Думаю, что саудовцы все еще думают о бое за звание абсолютного чемпиона,

– заявил Хирн.

Кроме того, промоутер высказался о возможном окончании карьеры украинца. Он считает, что Усик может попрощаться с боксом довольно скоро.

Не думаю, что Усик собирается продолжать еще пять лет, сразиться со всеми претендентами в дивизионе. Он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и объединил все титулы. Если он будет сражаться за звание абсолютного чемпиона и победит, то станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он уже не молод. Я не думаю, что он будет много биться, если станет абсолютным чемпионом. Поэтому он может закончить с боксом,

– дополнил Хирн.

Александру Усику 35 лет. За свою карьеру он провел 20 поединков на профессиональном уровне и все выиграл. В тяжелом весе украинец провел четыре боя – против Визерспуна, Чисоры и Джошуа (дважды).

Усик против Фьюри: